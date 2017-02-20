США ожидают от союзников по НАТО роста расходов на оборону

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Вашингтон разрабатывает планы по усилению своих вооруженных сил и призывает европейских коллег по НАТО следовать примеру США. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в столице Бельгии, куда Пенс в новой должности прибыл впервые. В рамках визита Пенс встретился также с руководителями Европейского совета, Еврокомиссии и главой дипломатии ЕС.

В бельгийской столице немногим более десяти градусов тепла. Но феминистки, разгоряченные якобы неуважением прав женщин и мусульман со стороны новой американской администрации, этого, кажется, совсем не замечают. Американского вице-президента в Брюсселе встречают плакатами, на которых президента называют фашистом, передает "ТВ Центр".

После победы Дональда Трампа на выборах в европейских столицах сильно занервничали, помня о его неоднократных предвыборных заявлениях, что НАТО как организация безнадёжно устарела.

Уличные выступления остаются без ответа и комментариев - вице-президент США спешит на встречу со своими европейскими коллегами, чтобы уверить их: США остаются верными союзниками Европы. И блок НАТО вовсе не устарел. Напротив, его следует укреплять. Угроза, перед лицом которой стоит сплотиться военному блоку, не названа. Но подразумевается, что она находится на востоке.

"Мы должны стоять на страже суверенитета и территориальной целостности европейских стран. На фоне попыток России силой изменить международные границы, мы должны поддерживать усилия Польши, стран Балтии по поддержке присутствия там сил НАТО", - заявил Пенс.

Европейцы со своим американским партнёром по-прежнему говорят об общих целях и ценностях. О совместной борьбе с терроризмом. Об урегулировании украинского кризиса. И не хотят решать все эти проблемы самостоятельно вне рамок альянса с США.

"Я думаю, мы должны сойтись в одном: сама идея НАТО не устарела. Также как не устарели и ценности, находящиеся в ее основе", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Несмотря на то, что форматом решения украинского кризиса всё это время была нормандская четвёрка, европейцы хотят заручиться и поддержкой Вашингтона. Майкл Пенс призывает Россию к уважению минских договоренностей и деэскалации насилия на востоке Украины.

"Мы призываем обе стороны соблюдать договоренности о прекращении огня, которое должно начаться сегодня, и в интересах мира и невинных человеческих жизней мы надеемся и молимся, что это прекращение огня будет соблюдено. При этом, призывая Россию к ответственности, США также будут, - следуя намерениям президента Трампа, - искать новые общие основы для сотрудничества, которые, как верит президент Трамп, могут быть найдены", - указал Пенс.

Вице-президент напоминает европейцам о том, что они недостаточно платят за свою безопасность. В этом их упрекал Дональд Трамп ещё в ходе предвыборной гонки. Согласно договорённостям, страны-члены Альянса должны тратить на оборону 2 процента от ВВП. На сегодняшний день этот показатель выполняется только в четырех государствах - помимо США, это Великобритания, Греция и Эстония. Даже Германия пока не дотягивает, но обещает исправиться. Генсек НАТО Столтенберг уверяет: в минувшем году военные бюджеты всех европейских членов Альянса подросли. И будут увеличиваться в этом году.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".