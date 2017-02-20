Мужчина убил брата, ранил мать и выбросился из окна в Москве

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Мужчина выпрыгнул из окна на юго-востоке Москвы и скончался. Перед этим, он убил своего брата и нанес ножевые ранения матери. Инцидент произошел на Самаркандском бульваре.

На юго-востоке Москвы местный житель убил своего брата, ранил мать и затем выпрыгнул из окна жилого дома. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Мужчина убил своего брата, после чего нанес ножевые ранения матери и выпрыгнул из окна и скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел в одном из домов на Самаркандском бульваре.

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