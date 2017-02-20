СМИ узнали причину смерти Виталия Чуркина

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Смерть постпреда России при ООН Виталия Чуркина наступила из-за проблем с сердцем, утверждает New York Post. Дипломат скончался в здании российского постпредства на Манхэттене примерно в 9:30 по местному времени.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался около 9:30 утра по местному времени (17:30 по московскому) в здании постпредстве России на Манхэттене, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По их данным, у дипломата произошли "проблемы с сердцем", передает ТАСС.

Его доставили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка. Ему требовалось провести сердечно-лёгочной реанимацию, однако врачи не смогли спасти дипломата.

О смерти Виталия Чуркина объявили на заседании в ООН.

Новость о том, что постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке, сообщил МИД ранее в понедельник. Дипломату было 64 года. По словам его первого заместителя Петра Ильичева, Виталий Чуркин "оставался на своем рабочем месте до последнего момента".