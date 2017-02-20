Песков: Путин с глубоким прискорбием узнал о кончине Чуркина

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким постпреда России при ООН Виталия Чуркина. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства узнал новость о кончине дипломата с глубоким прискорбием.

Президент России Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал новость о смерти постпреда при ООН Виталия Чуркина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина", - отметил он.

По его словам, глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда России при ООН. "Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина", - отметил представитель Кремля.

Ранее о смерти Виталия Чуркина сообщил МИД. Он скончался на 65-году жизни. По данным New York Post, это произошло в здании российского постпредства на Манхэттене примерно в 9:30 по местному времени из-за проблем с сердцем.

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