Як-42 выкатился за пределы полосы во время посадки в Уфе
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Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Нового Уренгоя в Уфу, выкатился за пределы полосы во время посадки в уфимском аэропорту. На борту судна находились 53 человека. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время аэропорт Уфы временно закрыт для прилета и вылета самолетов.
Пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уфы при совершении посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.
"Самолет выполнял рейс Новый Уренгой - Уфа. На его борту находились 53 человека", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все причины случившегося.
Кроме того, аэропорт Уфы временно закрыт для прилета и вылета самолетов из-за выката воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.
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