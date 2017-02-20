Мужчина выстрелил в сотрудника тира в Москве

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Посетитель стрелкового клуба выстрелил в инструктора на востоке столицы. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, полиция ведет розыск стрелявшего.

Мужчина получил огнестрельное ранение в тире на Измайловском проезде в столице. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

"В стрелковом клубе в Измайловском проезде посетитель, по предварительным данным, ранил из пистолета инструктора клуба, после чего скрылся. Сотрудниками полиции принимаются необходимые меры, направленные на розыск и задержание стрелявшего", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший доставлен в отделение реанимации и находится в тяжелом состоянии. Все обстоятельства данного происшествия выясняются.

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