В ООН почтили память Чуркина минутой молчания

Теги: Политика оон чуркин

В ООН почтили память постпреда России при всемирной организации Виталия Чуркина минутой молчания. Это произошло на заседании рабочей группы по активизации работы Генассамблеи.

На заседании рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи ООН почтили минутой молчания память постоянного представителя России при всемирной организации Виталия Чуркина. Об этом сообщается в Twitter ООН.

В ООН минутой молчания почтили память Посла России при ООН Виталия Чуркина, скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни pic.twitter.com/Xr3Iv7oPBB — ООН (@UnitedNationsRU) 20 февраля 2017 г.

Ранее МИД России сообщил о смерти постпреда при ООН Виталия Чуркина, который скончался за день до своего 65-летия. По данным СМИ, это произошло из-за проблем с сердцем.

Читайте также:

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

Самые яркие высказывания Виталия Чуркина