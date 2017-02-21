В Москве при пожаре в общежитии академии Сеченова пострадали три человека

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В Москве в результате ЧП в здании общежития медакадемии имени Сеченова пострадали три человека. Пожар возник по адресу 11-я Парковая, дом 7. На третьем этаже дома общежития произошло возгорание, были эвакуированы 340 человек.

Три человека пострадали в результате пожара в здании общежития московской медицинской академии имени Сеченова, передает "Интерфакс". Два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, еще один - с серьезным переломом ног.

Пожар на 11-й Парковой произошел в ночь на 21 февраля. Сообщение о нем экстренные службы получили в 00:26. Возгорание началось на третьем этаже здания. Из общежития было эвакуировано около 340 человек. Уже в 1:03 пожар был ликвидрован.

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