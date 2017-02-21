Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в понедельник соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. В письменном заявлении он назвал его выдающимся дипломатом, а также сообщил, что был "шокирован и огорчен" известием о его скоропостижной кончине.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скончавшийся в понедельник на 64-ом году жизни - выдающийся дипломат, сильный оратор и человек, обладающий многими талантами. Об этом в письменном заявлении сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он выразил соболезнования его семье и российскому правительству, передает "Интерфакс".

"Хотя мы и работали вместе недолго, я высоко ценил возможность взаимодействовать с ним. Мне будет очень не хватать его знаний, навыков и дружбы. Я отдаю дань его вкладу в ООН и приношу свои глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также правительству и народу Российской Федерации", - говорится в заявлении Гутерреша.

С минуты молчания в память о Виталии Чуркине ранее началось заседание рабочей группы Генеральной Ассамблеи ООН. Позже было принято специальное заявление Совета Безопасности, в котором выражаются глубокие соболезнования семье постпреда, правительству и народу Российской Федерации.

Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразил Владимир Путин. Президент с глубоким прискорбием узнал о смерти постпреда России при ООН.

Виталий Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, всего за день до своего юбилея. Постпред находился на рабочем месте, когда у него случился сердечный приступ.

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