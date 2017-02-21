В Донбасс отправился "юбилейный" гумконвой МЧС

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60-ый гуманитарный конвой МЧС России отправился этим утром в Донбасс. 26 автомобилей доставят жителям Луганска и Донецка 300 тонн с помощью, в том числе детское питание.

Во вторник утром из Ростовской области в Донбасс отправилась 60-я юбилейная гуманитарная колонна МЧС России, передает "ТВ Центр". В ее составе 26 автомобилей, которые доставят жителям Луганской и Донецкой областей более трехсот тонн продуктов, предметов первой необходимости и детского питания.

Для малышей собраны молочные смеси, фруктовые и мясные пюре. В пути следования к госгранице колонна разделится на две части, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган". Там все автомобили пройдут таможенный и пограничный контроль, как того требуют международные нормы.

Россия оказывает помощь населению Донбасса с августа 2014 года. За это время конвои МЧС доставили в ЛНР и ДНР более 66 тысяч тонн грузов.