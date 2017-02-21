В Стокгольме произошли столкновения мигрантов с полицией

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В пригороде Стокгольма минувшей ночью произошли массовые беспорядки, которые спровоцировали мигранты. Недовольство вызвала попытка задержания на одной из станций метро подозрительного человека. Группа мигрантов вступилась за него, забросав полицейских камнями. Те в ответ открыли предупредительный огонь.

В пригороде Стокгольма этой ночью прошли массовые беспорядки мигрантов. Десятки молодых людей в районе Ринкебю жгли автомобили, громили магазины и избили двух человек, передает "ТВ Центр".

Причиной недовольства беженцев стало задержание у станции метро преступника, который находился в розыске. Полицейские попытались призвать нарушителей к порядку, но в ответ их забросали камнями. Чтобы успокоить толпу, силовики были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов.

Спустя два часа беспорядки вспыхнули в другом районе. Там мигранты тоже устроили погромы. К месту ЧП экстренно были направлены дополнительные силы полиции. Только к полуночи удалось восстановить порядок.