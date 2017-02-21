В Лондоне прошли акции протеста против визита Трампа

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Многотысячные акции протеста против визита в Великобританию Дональда Трампа прошли в Лондоне. Однако мнение протестующих услышано не было. Как заявил глава МИД Британии, визит американского президента состоится.

Десятки тысяч британцев вышли на улицы Лондона, протестуя против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Под соответствующей петицией подписались почти два миллиона человек, передает "ТВ Центр".

Митингующие собрались возле здания парламента с плакатами и транспарантами. Позже они маршем прошли по центральным улицам британской столицы. Однако протестующие так и не были услышаны верхней палатой страны. Петиция об отмене визита Дональда Трампа была отклонена.

До поздней ночи парламентарии обсуждали законопроект о начале процедуры выхода Королевства из Евросоюза. За дебатами по Brexit лично наблюдала премьер-министр страны Тереза Мэй. Прения продолжатся во вторник. Итоговое голосование намечено на 7 марта.