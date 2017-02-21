Сырая и ветреная погода ожидается в Москве во вторник

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Во вторник в Москве и Подмосковье будет сыро и ветрено. Температура воздуха в столице составит около двух градусов тепла, по области — от минус 2 до плюс 3. Ночсью столбики термометров опустятся ниже нуля, что приведет к сильной гололедице на дорогах.

В Алтайском крае из-за сильной метели объявлен режим чрезвычайного положения. До утра без электричества оставались 12 населенных пунктов, передает "ТВ Центр".

Накануне из-за снегопада и нулевой видимости в регионе перекрыли все дороги. До сих пор нет движения по одной федеральной и 13 участках местных дорог. На расчистке работают более 220 единиц техники. Особо опасные места патрулируют мобильные группы МЧС на технике высокой проходимости. Для водителей развернуты семь пунктов обогрева, в которых размещены почти 170 человек, более 40 из них дети.

В Башкирии из-за метели, сильного ветра и гололеда ограничено движение на федеральной трассе М-5 для большегрузов. В Уфе ветер был такой силы, что сорвал облицовку со стен новостройки. Сейчас ведутся восстановительные работы.

В Москве за ночь выпало 10% месячной нормы осадков. Во вторник характер погоды существенно не изменится — будет облачно, сыро и ветрено.

Ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. В связи с этим синоптики ожидают на дорогах сильную гололедицу.