Советником Трампа по нацбезопасности стал герой войны в Ираке

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Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, исполнявший обязанности советника Кит Келлогг останется главой аппарата Совета национальной безопасности.

Новым советником президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Об этом сообщил портал "МИР24" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Президент назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой совета национальной безопасности, генерал-лейтенант Кейт Келлогг остается главой аппарата СНБ", - сказал он.

Ранее пост советника по нацбезопасности занимал Майкл Флинн, однако он был уволен в связи с его контактами с российским послом Сергеем Кисляком, о которых он не рассказал администрации президента. Временно исполняющим обязанности Флинна был назначен Келлогг.

Занявший пост советника Макмастер ценится во властных кругах США как военный тактик и стратег. Он является героем американской кампании в Ираке.

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