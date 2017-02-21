Школьница покончила с собой на севере Москвы

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На севере Москвы ученица восьмого класса покончила с собой. Тело девочки обнаружила ее мать. По данным полиции, на месте гибели ребенка обнаружены две колбы от неизвестного лекарства, предсмертная записка, телефон и тетрадь с записями.

На севере Москвы школьница покончила с собой. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на свои источники. Тело девочки обнаружила ее мать в квартире на Бибиревской улице.

На месте происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили восьмиклассницу лежащей на кровати без каких-либо признаков насильственной смерти. По данным экспертов, причиной гибели ребенка могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

На месте гибели школьницы были обнаружены две колбы от неизвестных таблеток, предсмертная записка, содержание которой не разглашается, а также телефон и тетрадь с записями.

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