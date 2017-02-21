Стрелок, выстреливший в инструктора в тире, найден мертвым в Москве

Теги: оружие скр Происшествие смерть

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ранения инструктора столичного тира 15-летним подростком. Сам стрелявший был обнаружен мертвым.

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как в тире на Измайловском проезде 15-летний подросток во время занятий выстрелил в инструктора. Молодого стрелка позже нашли мертвым. Об этом TVC.RU сообщила представитель СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, накануне ученик инструктора "во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора" из пистолета Glock, а затем скрылся с оружием и патронами.

Инструктор до сих пор находится в тяжелом состоянии - ему требуется операция. Стрелок, по разным данным, либо покончил с сбой, либо попал под поезд.

Читайте также:

Школьница покончила с собой на севере Москвы

В Москве при пожаре в общежитии академии Сеченова пострадали три человека

Як-42 выкатился за пределы полосы во время посадки в Уфе