Страдавший онкологией чемпион мира по мотокроссу покончил с собой в Москве

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Советский мотогонщик Виктор Арбеков покончил с собой, выпрыгнув из окна своей квартиры на северо-западе Москвы. По словам его супруги, 74-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием. Виктор Арбеков был чемпионом СССР и мира по мотокроссу, заслуженным мастером спорта Советского Союза и заслуженным тренером РСФСР.

В Москве покончил с собой легендарный советский мотогонщик Виктор Арбеков. Он выпрыгнул из окна своей квартиры на Таллинской улице. Об этом сообщил портал Life.

Тело 74-летнего мужчины было найдено возле дома. Полицию вызвала супруга погибшего, которая находилась дома в момент самоубийства. Жена легендарного спортсмена сообщила, что у ее мужа было онкологическое заболевание.

Виктор Арбеков неоднократно становился чемпионом СССР по мотокроссу, завоевывал золото и бронзу мирового первенства. Он также являлся заслуженным мастером спорта Советского Союза и заслуженным тренером РСФСР.

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