В Донбассе два завода остановили производство из-за блокады

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Енакиевский металлургический завод и объединение "Краснодонуголь", которые входят в группу "Метинвест" украинского миллиардера Рината Ахметова, прекращают работу. Остановку предприятий объяснили продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения.

Группа "Метинвест" украинского предпринимателя Рината Ахметова остановила производство на двух своих предприятиях в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Прекращение работы на Енакиевском металлургическом заводе и объединении "Краснодонуголь" объяснили "продолжающимися военными действиями и блокадой железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны".

Перебои с поставками сырья на ЕМЗ случались с начала боевых действия, отмечают в компании, однако после блокировки движения на перегоне Ясиноватая - Скотоватая, "ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным".

Энергетическая блокада торговли с ДНР и ЛНР была объявлена в конце декабря 2016 года бойцами украинских добровольческих батальонов и депутатами Верховной рады Егором Соболевым и Семеном Семенченко.

Из-за блокады теплоэлектростанции Украины не получили 240 тысяч тонн угля, в связи чем правительство ввело чрезвычайные меры в энергетическом секторе.

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