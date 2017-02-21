Наиболее пострадавшие районы Алеппо получили российскую гумпомощь

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Российские военные провели в Сирии шесть гуманитарных акций. За сутки помощь получили почти 3 тысячи жителей. Кроме того, оказана помощь наиболее пострадавшим районам Алеппо.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели шесть гуманитарных акций, передает "ТВ Центр". Помощь получили около 3 тысяч жителей. Нашими самолетами в осажденный боевиками Дейр-эз-Зор десантированы более 20 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Российские военные продолжают оказывать поддержку жителям наиболее пострадавших от экстремистов районов Алеппо. Как отмечают в Центре, самый проблемный квартал - Бенезит. Там очень большие разрушения, но домой уже вернулись более полутора тысяч горожан. Наиболее нуждающиеся из них получили продукты и медикаменты. Сотрудники российского медицинского отряда ведут прием пациентов в мобильном госпитале. Кроме того, в районе работают полевые кухни. В Масленицу наши повара решили порадовать сирийцев русскими блинами.