Пять человек погибли при крушении самолета в Мельбурне

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В австралийском Мельбурне на крышу торгового центра упал частный легкомоторный самолет. Погибли пять человек, все они находились в летательном аппарате. Многочисленных жертв удалось избежать, поскольку гипермаркет был закрыт.

В пригороде австралийского Мельбурна потерпел крушение легкомоторный самолёт, передает "ТВ Центр". Погибли пять человек, все они находились на борту. Самолёт рухнул у аэропорта Эссендон на крышу магазина и взорвался. Начался пожар. Столб черного дыма был виден на расстоянии нескольких километров.

По данным пожарных, в горящем здании никто не пострадал, так как в момент катастрофы торговый центр еще не работал. Информации о личностях погибших пока нет. Как предполагают местные СМИ, на борту самолёта могли находиться американские туристы. Они направлялись на остров Кинг к южному побережью штата Виктория.

По предварительной версии, причиной крушения стал отказ двигателя. Ведётся расследование.