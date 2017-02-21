ЦБ аннулировал лицензию московского банка "ГПБ-Ипотека"
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Центробанк аннулировал лицензию кредитной организации Банк "ГПБ-Ипотека". По данным пресс-службы ЦБ, решение было принято в связи с добровольным прекращением деятельности банка. Кредитная организация занимала 292 место в банковской системе России.
Банк России аннулировал лицензию кредитной организации Банк "ГПБ-Ипотека". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
По данным регулятора, уполномоченный орган банка принял решение о добровольном прекращении деятельности и подал соответствующее ходатайство, которое Центробанк удовлетворил.
"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - отметили в ЦБ.
В банк будет назначена ликвидационная комиссия. По величине активов кредитная организация занимала 292 место в банковской системе России.
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