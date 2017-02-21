В День защитника Отечества в Москве ограничат продажу алкоголя

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В Москве ограничат продажу алкоголя, а также прохладительных напитков в стеклянной таре 23 февраля. Запреты коснутся мест массовых гуляний и магазинов, расположенных рядом с ними. Меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий, пояснили в мэрии.

Продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре в Москве ограничат в День защитника Отечества, сообщается на сайте столичной мэрии. Запреты коснутся как мест массовых гуляний, так и магазинов, расположенных рядом с ними.

Как пояснили в мэрии, ограничительные меры необходимы "для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий".

День защитника Отечества выпадает на четверг, этот день и пятница, 24 февраля, являются выходными.

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