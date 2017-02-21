Пожар в общежитии на востоке Москвы мог произойти из-за курения в постели

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Причиной возгорания в общежитии на востоке Москвы могло стать курение в постели. Как рассказали в правоохранительных органах, в результате пожара выгорела мебель и личные вещи. Два человека отравились продуктами горения, еще один выпрыгнул из окна второго этажа и был госпитализирован с травмой ноги.

Причиной пожара в общежитии на востоке Москвы могло стать курение в постели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Причиной пожара в комнате общежития на 3-м этаже могло стать курение в постели. Установлено, что в результате возгорания на площади 45 квадратных метров выгорели диван, мебель и личные вещи", - сказал он.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в ночь на 21 февраля в общежитии медицинской академии имени Сеченова на 11-й Парковой улице. Из здания эвакуировали около 340 человек. В 1:03 пожар был ликвидирован.

Пострадали три человека. Двое отравились продуктами горения, еще один человек выпрыгнул из окна второго этажа и был госпитализирован с травмой ноги.

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