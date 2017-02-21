Косачев: однополярная модель создает проблемы миру

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Модель однополярного мира не только не решает глобальные проблемы современности, но и дополнительно создает их. Такое мнение в эфире программы "События. 25-й час" высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

После встречи по безопасности в Мюнхене можно говорить о существовании новой повестки дня в международной политике, и мы точнее понимаем, как выстраивать отношения с европейцами и американцами. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, запрос на новую повестку действительно существует:

— Это связано даже не с тем, что поменялся президент США, могут поменяться руководители ряда европейских стран. Он связан с тем, что накопился опыт функционирования мира однополярной модели. Эта модель существует уже 25 лет. Любому объективному наблюдателю очевидно, что эта модель не просто не решает глобальные проблемы современности, но многие из них она начинает дополнительно генерировать.

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Программа "События. 25-й час"