Реформу ОСАГО отложили на следующий год

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Введение натурального возмещения по ОСАГО откладывается до 2018 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, все заинтересованные стороны одобрили данную инициативу. Во вторник предложение будет рекомендовано к принятию на заседании профильного комитета Госдумы.

Введение натурального возмещения по ОСАГО на территории России перенесено на 2018 год. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Ранее ремонтное ОСАГО планировалось ввести с 1 марта 2017 года, однако все заинтересованные стороны согласились перенести реформу на 1 января 2018 года. В то же время в нескольких "проблемных" регионах натуральное возмещение будет введено раньше.

Предложение о переносе сроков реформы будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы 21 февраля. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля. Тогда же ремонтное ОСАГО заработает в так называемых "токсичных" регионах.

По словам Моисеева, такая последовательность проведения реформы позволит сократить число "автоюристов", которые добиваются в судах максимальных компенсаций, превышающих потолок страхового возмещения. Однако, в Российском союзе автостраховщиков считают, что при таком порядке у них появится масса лазеек.

"Например, человек из проблемного региона — с натуральными выплатами — уехал в непроблемный, зарегистрировался сроком на один день и может спокойно обращаться в суд и получать денежные выплаты. Таким образом, сохраняются и судебные издержки компаний, пени, штрафы, плюс мы получаем дорогое натуральное возмещение", - заявил глава РСА Игорь Юргенс.

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