Аккаунты школьников в соцсетях переписали для борьбы с "группами смерти"

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В школах начали вести перепись аккаунтов учеников в соцсетях для борьбы с самоубийствами. Специалисты, обнаружив в "группах смерти" детей из списка, связываются с родителями и стараются предотвратить трагедию. Такой эксперимент провела в Тюмени организация "Лига безопасного интернета".

В Тюмени для борьбы с "группами смерти" учителя начали переписывать аккаунты своих учеников в социальных сетях. Благодаря эксперименту организации "Лига безопасного интернета" около 30 человек удалось спасти от самоубийства, пишет газета "Известия".

ЛБИ удалось договориться с региональными органами образования о том, чтобы учителя начали формировать специальную базу данных всех аккаунтов школьников. Доступ к ней давали дружинникам, а они искали в "группах смерти" тюменских учеников. После этого страницы отправляли на анализ психологам.

"Если те считают, что опасность существует, ученика деанонимизируют, дружинники через инспекторов по делам несовершеннолетних находят его родителей, вместе с психологами выезжают к ним и проводят необходимую работу", – рассказал газете глава ЛБИ Денис Давыдов.

Тема подстрекательства подростков к суициду в закрытых группах "ВКонтакте" начала обсуждаться после публикации в "Новой газете" статьи "Группы смерти". По данным СК, в результате деятельности описанных в статье сообществ погибли как минимум 15 человек. Администратор одной из этих групп был задержан, ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства.

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