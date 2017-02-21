Столичные археологи нашли уникальную кабацкую печать

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Археологи нашли на Берсеневской набережной печать XV-XVIII веков, принадлежащую "Вытегорскому кабаку". Находка уникальна тем, что эта первая в истории исследований печать конкретного заведения.

На Берсеневской набережной в Москве обнаружили уникальную кабацкую печать. Старинный предмет принадлежал питейному заведению "Вытегорский кабак". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Столичные археологи предварительно датируют находку XV–XVIII веками. Как сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, эта находка уникальна тем, что на ней указана принадлежность. По его словам, аналогичных печатей еще не находили.

Круглая печать размером 19 на 20 миллиметров весит почти три грамма. На ней есть следы обломанного ушка для шнурка. Изготовлена она из оловянистой бронзы. Одна сторона печати совершенно гладкая, без следов каких-либо изображений, а на другой - четко различима надпись в четыре строки: "Печать Вытегорского кабака". В конце надписи есть элементы орнамента - два растительных побега.

Первое упоминание о Вытегорском погосте (сейчас город Вытегра в Вологодской области) относится к 1496 году. Он находился на торговом пути Великий Новгород — Шексна и получил свое название, так как располагался на реке Вытегре. В начале XVIII века, с организацией торгового пути из Санкт-Петербурга в Архангельск, там была построена пристань и судостроительная верфь.