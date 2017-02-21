Застреленный в тире подростком инструктор скончался в больнице

Теги: скр Происшествие москва смерть

В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В Москве скончался 29-летний инструктор, ранее застреленный подростком в тире. Об этом сообщила TVC.RU представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Накануне в стрелковом клубе 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице.

Тело стрелка обнаружили на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По предварительной версии, его смерть не носит криминальный характер.

Читайте также:

Страдавший онкологией чемпион мира по мотокроссу покончил с собой в Москве

Школьница покончила с собой на севере Москвы

Пожар в общежитии на востоке Москвы мог произойти из-за курения в постели