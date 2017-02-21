Путин назвал Чуркина не знавшим поражений патриотом

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Виталий Чуркин твердо отстаивал позиции России в ООН и не знал поражений. Об этом говорится в тексте телеграммы соболезнований Владимира Путина семье постпреда. По словам президента, он был настоящим патриотом и одним из самых видных дипломатов. Соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина приходят со всего мира.

Приспущенные государственные флаги на здании представительства нашей страны в Нью-Йорке - в знак скорби по одному из самых заметных и уважаемых дипломатов современности. Опыт работы Виталия Чуркина в области международных отношений - более 40 лет. Человек с ярким характером и выдающимся чувством юмора, он с 2006 года был постоянным представителем России при ООН. Во вторник коллеги собирались поздравить его с 65-летием. Но вместо этого заседание Совета безопасности Организации объединённых наций пришлось начинать с минуты молчания, сообщает "ТВ Центр".

"Он был прекрасным коллегой, глубоко преданным своей стране дипломатом и одним из самых образованных людей в мире. Я прошу почтить его память минутой молчания. Прошу всех встать", - сказала постпред Объединённых Арабских Эмиратов при ООН Лана Нуссейбех.

По итогам заседания члены Совбеза ООН приняли совместное заявление, в котором выразили соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина. Со словами поддержки к родным и близким обратился и генеральный секретарь организации. В письменном заявлении Антониу Гутерриш назвал его уникальным дипломатом, который служил своей стране в один из самых трудных периодов современной истории.

"Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России", - заявил Генсек ООН.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о том, что имела возможность лично оценить огромный талант и открытость Виталия Чуркина и назвала его важным собеседником ЕС по ключевым вопросам. Не осталась равнодушной и Саманта Пауэр, пикировки которой с российским постпредом при ООН навсегда войдут в историю российско-американских отношений.

"Я опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Виртуоз в сфере дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и Россией", - написала она в Twitter.

В Генеральной Ассамблее ООН намерены в ближайшие дни провести специальное заседание в память о Виталии Чуркине. Благодарность за поддержку и сочувствие от имени нашей страны выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Пётр Ильичёв.

"Ушёл из жизни видный дипломат, сильный переговорщик, прекрасный человек, учитель. Именно таким он и останется навечно в нашей памяти. Мы высоко ценим вашу солидарность, ваше сочувствие, вашу поддержку в эти тяжёлые для нас часы", - сказал Ильичев.

Скоропостижная кончина Виталия Чуркина стала не только большой потерей для российской дипломатии, но и личным горем для миллионов граждан нашей страны. Всю минувшую ночь люди, даже далёкие от политики, несли к зданию Министерства иностранных дел на Смоленской площади цветы и записки со словами благодарности за нелёгкий труд на благо нашей страны.

Соболезнования продолжают поступать из разных уголков мира. Белоруссия и КНР, Сербия, Абхазия и десятки других стран уже направили российскому президенту официальные телеграммы со словами сочувствия и поддержки.

Оксана Фомичева. "ТВ Центр".

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