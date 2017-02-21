Российскому Центру примирения сторон в Сирии — год

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Шесть гуманитарных операций провели российские военный за последние сутки в Сирии. Ежедневно сотни людей получают помощь от Центра по примирению враждующих сторон . Он появился ровно год назад.

Алеппо давно не видел столько детских улыбок. Практически каждую гуманитарную акцию российского Центра по примирению теперь встречают маленьким представлением. И неизменно говорят "спасибо".

Сотни порций горячей каши и лепешки расходятся меньше чем за час, сообщает "ТВ Центр". Российские повара очень быстро научились готовить не просто рис с тушенкой, а практически настоящий плов.

Грозные на первый взгляд машины уже давно не пугают жителей Алеппо. Все знают: "Тигры" и "Тайфуны" - автомобили российской военной полиции, которая обеспечивает безопасность гуманитарных акций.

Ровно год назад был создан российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Теперь это уже разветвленная сеть отделений в десятках населенных пунктов.

"В отделении "Север" 15 районов. Раз в неделю собираемся с главами районов, 15 человек. Первый вопрос - довольны ли они нашей работой. Что их не устраивает. Что, может быть, увеличить в нашей работе. Также слушаем, где необходимо в первую очередь провести гуманитарные акции"", - рассказывает начальник отделения "Север" Центра примирения враждующих сторон по г. Алеппо Олег Кушнир.

На карте отмечены центры, где размещаются беженцы, указана их численность и дата последней гуманитарной акции. Особое внимание уделяется району Бенизейд на севере Алеппо. Эта часть города пострадала больше всего. Но тем не менее, более полутора тысяч человек уже смогли вернуться с свои дома.

В отделении ЦПВС "Север" открыт медпункт. На прием идут с самыми разными заболеваниями.

"У моего сына порок сердца и синдром Дауна. И вы же понимаете, какая ситуация в Сирии - шесть лет войны. Мы были практически лишены медицинской помощи. Поэтому сейчас моя надежда только на Россию. Может быть, его вылечат"", - говорит жительница Алеппо Марва Сапсаби.

Документы девятимесячного Али уже переданы в российский военный госпиталь, где будет решаться вопрос о его дальнейшем лечении.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".