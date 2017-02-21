Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Лёни Тутукова

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 6-летнего Лёни Тутукова. У мальчика редкая форма иммунодифицита — его организм не в состоянии защититься даже от простых болезней. И единственный шанс выздороветь — это трансплантация костного мозга. Операция стоит полтора миллиона рублей. Помочь ребёнку может каждый.

Больше всего в жизни 6-летний Лёня Тутуков любит гулять в своём дворе. Там много мальчишек. И, конечно, девочки, которые все без ума от его длинных ресниц. Совсем не то в больницах, где он почти с рождения проводит больше времени, чем дома.

Год назад серьёзно простудились и мама, и папа, и сам Лёня. Скоро родители поправились, а ему становилось только хуже. Каждый день мальчика в воронежской областной больнице осматривали по 10 врачей, но никак не могли понять, что происходит, и чем помочь.

"У нас были и кишечные инфекции, и частые простуды. Лечились у инфекциониста, думали, инфекционное. Потом были проблемы с печенью. Увидели, что есть проблемы с лёгкими, с кровью", - рассказывает мама Татьяна Тутукова.

Прошли недели до того, как врачи догадались, что причина частых и сложно протекающих заболеваний Лёни не в ослабленном иммунитете, а в его отсутствии. Мальчика направили в Москву на исследование, где ему поставили окончательный диагноз — редкий и очень серьёзный.

"Это экцеплеолифолимбротивный синдром второго типа, который заключается в том, что его организм не может обеспечить ему защиту от инфекций. Напротив, он приводит к атаке собственной иммунной системы. Атакует организм, приводя к жизнеугрожающим состоянием", - объясняет врач-аллерголог ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва" Анна Роппельт.

Такое состояние у Лёни было накануне новогодних праздников. Врачи отпустили его ненадолго домой, в Воронеж. Но там у него обнаружили мононуклеоз, который при иммунодефиците протекает очень сложно. Лёню срочно вертолётом доставили обратно в Центр Димы Рогачёва. Сейчас мальчик принимает сильные препараты. Они, конечно, привели в норму организм ребёнка. Но, если прервать терапию, болезнь быстро вернётся. Кроме того, у этих лекарств много побочных действий.

Всё, к чему притрагивается мальчик, приходится дезинфицировать. Несколько раз в день его осматривают и делают капельницы. Но Лёня, несмотря ни на что, всегда улыбается. А ещё Лёня невероятно любопытный мальчик. Вместе с мамой Таней, она преподаватель химии, дома проводит опыты. Всерьез собирается полететь в космос. И в свои шесть лет уже придумал собственное дело.

"Я решил просто не перерабатывать мусор, а чтобы автобусы, поезда работали на нём", - мечтает он.

Такая форма иммунодефицита, как у Лёни, передаётся по наследству. Самое страшное, что организм не может защитить мальчика не только от вирусных заболеваний, но и от возникновения злокачественных опухолей. Единственный способ помочь Лёне - трансплантация костного мозга. Благодаря ей, он сможет забыть о болезни.

"Проведение трансплантации стволовых клеток — очень дорогостоящая процедура, которая включает поиск донора, подготовку к трансплантации с проведением всех необходимых обследований, проведение кондиционирования - это химиотерапия, и, непосредственно, пересадка, введение этих донорских клеток", - говорит доктор Роппельт.

Стоимость процедуры - полтора миллиона рублей. У родителей Лёни таких денег нет. Но помочь мальчику может каждый, просто отправив SMS с указанием любой суммы на номер 6162. Чем раньше мальчику сделают операцию, тем меньше будет возможность возникновения осложнений. И тем раньше Лёня окажется дома.

Евгения Карих, Валерий Белинский, Юрий Петров, Дмитрий Поляков. "ТВ Центр".