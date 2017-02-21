В России могут ограничить оплату наличными для борьбы с теневой экономикой

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Минэкономразвития и Минфин для борьбы с теневой экономикой предлагают запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Как отмечают "Ведомости", готовых решений нет, и в правительстве такая инициатива пока не обсуждается.

Минэкономразвития и Минфин предлагают запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа для борьбы с теневой экономикой.

"Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей - ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения - предмет дискуссии", - пишет газета "Ведомости".

Что касается муниципальных платежей, то предлагается не вводить налог на оплату наличными, а снизить ставку НДС для платежей по карте. Как считают чиновники и эксперты, это подтолкнет людей к переходу на безналичный расчет.

Некоторые из предложений могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах. В министерствах от комментариев отказались, пишет газета.

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