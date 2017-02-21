Вскрытие Ким Чен Нама не показало признаков сердечного приступа

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Причина смерти брата Ким Чен Ына, погибшего в аэропорту Малайзии, пока не определена. По данным высокопоставленного представителя малайзийского Минздрава, вскрытие не показало признаков сердечного приступа. Он также отметил, что делать выводы об отравлении Ким Чен Нама пока рано, необходимо дождаться заключения экспертов.

Вскрытие не показало признаков отравления Ким Чен Нама. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишама Абдуллу.

По его словам, причина смерти брата Ким Чен Ына пока не определена. Колотых ранений на его теле не обнаружено. Выводы об отравлении, по словам Нур Хишама, пока делать рано.

"Мы должны дождаться результатов лабораторного исследования прежде чем делать какие-либо выводы", - сказал он.

Ким Чен Нам погиб 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Озвучивались разные версии о причинах его смерти, в том числе отравление. В Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама были задержаны четыре человека.

В Северной Корее заявили, что результаты вскрытия, проведенного без участия представителей КНДР, не будут приняты Пхеньяном. Северокорейский посол в Малайзии обвинил местные власти в сокрытии улик и работе на "внешние силы".

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