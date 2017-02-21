МИД опубликовал стихотворение Лаврова о Виталии Чуркине
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МИД России во вторник опубликовал стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова в память о Виталии Чуркине, который скончался 20 февраля. Оно было написано еще в 1994, когда оба дипломата были назначены заместителями министра иностранных дел.
МИД опубликовал в Facebook стихотворение Сергея Лаврова в память о скончавшемся постоянном представителе России в ООН Виталии Чуркине. Министр рассказал, что с ним они "шли по жизни рядом".
"Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов", - говорится в заявлении Сергея Лаврова.
Министр рассказал, что свой 42-ой день рождения Виталий Чуркин отметил в Сараево, где ему удалось "добиться результатов". Этому и посвящены стихи главы МИД.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента –
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
* Ясуси Акаши (Акаси) — японский дипломат, в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.
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