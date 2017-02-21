Украина заблокировала заявление председателя Совбеза ООН по Чуркину

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Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. Тем временем память дипломата почтили перед началом встречи главы российского МИД Сергея Лаврова со шведской коллегой Маргот Валльстрем. По словам Лаврова, Чуркина запомнят как выдающегося дипломата, погибшего на боевом посту.

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тем временем, память дипломата почтили минутой молчания перед встречей министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Швеции Маргот Валльстрем.

"Россия и мировая дипломатия запомнят Виталия Чуркина как выдающегося дипломата, погибшего на боевом посту", - цитирует главу российского МИД "Интерфакс".

Виталий Чуркин умер в здании постоянного представительства России в Нью-Йорке. Во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Постпред находился на рабочем месте, когда у него случился сердечный приступ.

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