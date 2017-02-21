"Русская ракета" Павел Буре отказался от гражданства США
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Хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства. В НХЛ Павел Буре выступал за команды "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В марте 2005 года спортсмен завершил карьеру.
Бывший хоккеист сборных СССР и России Павел Буре, выступавший в НХЛ за "Ванкувер", "Флориду" и "Рейнджерс", отказался от американского гражданства.
Списки вышедших из гражданства публикует Федеральный регистр США. Уведомления об этом появляются раз в три месяца. Таким образом, Буре отказался от гражданства в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.
Когда спортсмен получил паспорт США, не сообщается. Неизвестны также причины, по которым Буре решил отказаться от гражданства. В интервью RT хоккеист заявил, что не хочет обсуждать эту тему. "Я не уверен, что буду с вами это обсуждать", - заявил Буре.
Хоккеист, получивший за свою скорость прозвище "Русская ракета", начал выступать в Национальной хоккейной лиге в 1991 году, сначала за канадскую "Ванкувер Кэнакс". Затем он играл в американских "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно. Вместе со сборной СССР нападающий в 1990 году стал чемпионом мира.
В 2005 году Буре завершил карьеру в НХЛ и стал генеральным менеджером олимпийской сборной России.
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