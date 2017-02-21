Буре объяснил отказ от американского гражданства

Теги: Спорт сша хоккей россия гражданство

Российский хоккеист Павел Буре заявил, что его отказ от американского гражданства не является новостью. По его словам, это произошло больше года назад. Буре пояснил, что в последнее время он постоянно живет в России, а второй паспорт ему не нужен.

Российский хоккеист Павел Буре рассказал, почему отказался от американского гражданства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спортмена.

Об отказе Буре от гражданства США стало известно во вторник. Списки вышедших из гражданства публикует Федеральный регистр США. Уведомления об этом появляются раз в три месяца. Таким образом, согласно документу, Буре отказался от гражданства в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

"Это не новость, от американского гражданства я отказался еще больше года назад. Почему? Еще с 1991 года, когда я оказался в НХЛ, я всем говорил, что Россия и Москва - мой дом, я русский, последние годы я вообще живу в России. Второй паспорт мне не нужен", - пояснил Буре.

Хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге за "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". За свою скорость Буре получил прозвище "Русская ракета". В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ.

Читайте также:

Юниорская сборная России по хоккею обыграла Турцию 42:0. Видео

Павел Буре может возглавить Международную хоккейную лигу легенд

Путин выступил за упрощение получения российского гражданства