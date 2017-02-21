СМИ узнали об отставке президента "Алросы"

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СМИ сообщили об отставке главы алмазодобывающей компании "Алроса" Андрея Жаркова. Об этом сообщили источники, знакомые с планами топ-менеджера. Ранее сообщалось, что компанию может возглавить вице-президент Сбербанка Сергей Иванов.

Президент алмазодобывающей компании "Алроса" Андрей Жарков написал заявление об уходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который знает о планах топ-менеджера.

По данным "Интерфакса", Жарков сам сообщил о своем отставке на планерке во вторник. Заявление должен рассмотреть наблюдательный совет компании.

Сообщалось, что Жарков, занимающий пост президента с апреля 2015 года, разошелся с чиновниками во взглядах на развитие компании. В частности, он на нашел общий язык с главой наблюдательного совета "Алросы" министром финансов Антоном Силуановым.

Ранее СМИ писали, что президентом "Алросы" может стать сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова Сергей Иванов, занимающий сейчас пост старшего вице-президента Сбербанка.