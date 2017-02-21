Песков о реакции Украины на смерть Чуркина: "Да бог им судья!"

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Дмитрий Песков прокомментировал действия Украины, которая заблокировала принятие в Совете безопасности ООН заявления в связи со смертью постпреда России при организации Виталия Чуркина. "Да бог им судья", - сказал представитель Кремля.

"Да бог им судья", - так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков действия Украины, которая заблокировала в Совете безопасности ООН принятие заявления в связи со смертью постпреда России при Всемирной организации Виталия Чуркина.

"На фоне этой утраты такое поведение наших украинских коллег... Да бог им судья!" - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину. По ее словам, в "этом вся нынешняя украинская "власть".

"Ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе", - добавила она.

Действия Украины прокомментировали в российском Совете Федерации. Как заявил глава комитета по международным делам Констатин Косачев, этот поступок отвратителен.

"Ни у одной страны нет права использовать эту трагедию для своих собственных национальных интересов. Мы знаем, как напористо и агрессивно ведет себя украинская делегация в ООН, но сейчас не время проявлять эту агрессию, им нужно проявить большее уважение к этой трагедии, к чувствам, которые испытывают в России и по всему миру", - заявил сенатор.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, скончался в своем рабочем кабинете.

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