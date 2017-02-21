Песков: Путин не делал никаких электоральных заявлений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно выборов 2018 года. Песков подчеркнул, что до начала электоральной кампании пока достаточно времени, и повестка дня в настоящее время другая.

Владимир Путин не делал заявлений относительно участия в выборах 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал", - цитирует его "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что до начала электоральной кампании осталось еще достаточно времени, и повестка дня в настоящий момент другая.

Ранее издание РБК сообщило, что Путин намерен участвовать в выборах 2018 года, и это будет его последний президентский срок. В частности, один из источников сообщил, что первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко на одном из совещаний заявил о важности не столько избрания Путина в 2018, сколько повестки его очередного срока. При этом, по данным РБК, один из участников совещания подчеркнул, что "из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке".

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