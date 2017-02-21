Песков прокомментировал предложение ограничить оборот наличных в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заметку "Ведомостей" о подготовке правительством предложений по ограничению оборота наличных в российской экономике. По его словам, этот вопрос заслуживает внимания, однако все будет зависеть от "имеющихся реалий".

Идея правительства ограничить расчеты наличными заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг. Здесь существуют разные точки зрения, но это мировая практика, она себя зарекомендовала позитивно и какое-то движение в ту сторону так или иначе будет. Темпы зависят от многих факторов", - цитирует его "Интерфакс".

Минэкономразвития и Минфин для борьбы с теневой экономикой предложили запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Как пишут "Ведомости", готовых решений нет, и в правительстве такая инициатива пока не обсуждается.

По данным за девять месяцев 2016 года, россияне оплатили пластиковыми картами товаров и услуг на 8,7 триллиона рублей. Это в два раза меньше объема денег, которые они сняли наличными в банкоматах.

Ранее правительство уже предлагало ввести порог для наличных расчетов в 600 и 300 тысяч рублей.

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