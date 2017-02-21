Шойгу указал британскому "льву" место в споре с "медведем"

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление британского коллеги Майкла Фэллона о том, что Запад не хотел бы, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию". Глава российского Минобороны, продолжив "звериную тему", отметил, что в их зоопарке еще не вырос зверь, способный указывать медведю.

Британский "лев" не дорос до споров с "медведем". Так министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление своего британского коллеги Майкла Фэллона.

Глава Минобороны Британии заявил, что западные страны не хотят, чтобы "медведь совал свои лапы в Ливию".

"Ну если продолжать "звериную" тему...Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы - кошки, но не все кошки - львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю", - цитирует Шойгу агентство ТАСС.

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