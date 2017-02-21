Жена москвича назвала бытовой ссорой захват мужем в заложники

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Пережившая накануне захват в заложники мужем женщина прокомментировала инцидент. По ее словам, никакого захвата не было, она и ее дети просто не могли выйти из дома. Жертва мужчины, который состоит на учете у психиатра, считает, что у нее нормальная, обычная семья.

Жена москвича, который накануне удерживал в заложниках свою семью, прокомментировала произошедшее, передает Life.

"Ну, поссорились, бывает. Мы и в заложниках-то не были. Просто не могли выйти. У нас нормальная, обычная семья. Он не опасен. Подобное случается в жизни", - заявила она, добавив, что пока ей нужно побыть одной. От помощи психолога она отказалась. Кроме этого, по ее словам, сын переживает, интересуется, где их папа.

Ранее Солнцевский районный суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, захватившего 20 февраля в заложники жену и детей в своей квартире. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что ему также предъявили обвинение в захвате заложников. Мужчина частично признал свою вину. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне москвич Леонид О., находясь в квартире по Боровскому шоссе, взял в заложники свою жену Дарью и троих детей. Происходящее он транслировал в Сети. Житель Москвы, состоящий на учете у психиатра, требовал встречи с китайскими и иранскими дипломатами, а затем выпрыгнул из окна пятого этажа. Он приземлился на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

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