Путин назначил Жвачкина врио главы Томской области

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Владимир Путин во вторник принял досрочную отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина и назначил его врио главы региона.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области, передает "ТВ Центр". Сергей Жвачкин был освобождён от должности по собственному желанию и назначен исполняющим обязанности главы края до выборов, которые пройдут в сентября этого года.

Владимир Путин: "Скажите, пожалуйста, – действительно я вижу результат хороший за эти пять лет, как Вы сами настроены на следующий срок, готовы ли вы пойти на выборы в сентябре этого года?

Сергей Жвачкин: "Да, Владимир Владимирович. Сложная, непростая, но интересная работа. Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать".

Путин: "Хорошо. Действительно, результат, как я уже сказал, хороший. Ваша команда демонстрирует работоспособность, желание работать и умение. Я тогда подпишу соответствующий документ, указ о назначении Вас исполняющим обязанности вплоть до выборов в сентябре 2017 года. Желаю Вам успехов".