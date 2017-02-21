Вернувшиеся из Сирии саперы рассказали о работе в Алеппо

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В Москву из Сирии вернулись саперы, которые принимали участие в разминировании Алеппо. Более 30 военнослужащих получат государственные и ведомственные награды.

В Россию вернулись саперы, которые занимались разминированием сирийского города Алеппо. Во вторник военнослужащих встречали на базе в Подмосковье, сообщает "ТВ Центр".

Там прошло торжественное построение и награждение. Больше 30 участников специальной операции получили государственные и ведомственные награды. За два с половиной месяца российские саперы обезвредили в Алеппо около 40 тысяч взрывных устройств. От самодельных бомб, оставленных террористами, наши военные освободили больше четырех тысяч жилых домов и сотни социально-значимых объектов.

"Самым сложным были мины-ловушки, фугасы, растяжки различные. Работать было тяжело. Ну мы в принципе справились со своей задачей в Алеппо. Первый день на родине… холодно. Но вообще классно то, что дома все уже. Сейчас уже домой поеду. Радость, эмоции переполняют просто. Меня ждет мать, отец, сестра, девушка моя и сын", - делится впечатлениями сержант Роман Кроченко.