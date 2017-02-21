Медведев заявил о невыполнении плана по импортозамещению софта

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План по импортозамещению софта за 2016 год выполнен не в полном объеме, хотя было потрачено 4,5 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В России за несколько лет вдвое увеличилось количество контрактов на закупку отечественных компьютерных программ. Дмитрий Медведев сообщил об этом на заседании специальной правительственной комиссии, передает "ТВ Центр".

Премьер напомнил, что вопрос использования российского софта в работе государственных структур был поставлен в 2015 году. Тогда доля иностранной продукции составляла более 70%. Сейчас в специальном реестре уже около трех тысяч отечественных программ. Однако российская микроэлектроника, по словам Дмитрия Медведева, развивается не такими быстрыми темпами, хотя в прошлом году на эти цели из бюджета потратили почти четыре с половиной миллиарда рублей.

"Хочу отметить, что задачи плана на прошлый год выполнены не в полном объеме. Рассчитываю услышать, почему это произошло, каковы предложения, как можно решить возникшие сложности, которые, как обычно носят и объективный характер - связаны с целым рядом технологических ограничений, и, конечно, субъективный характер", - сказал Медведев.