На Байкале завершилась гонка "Ледовый шторм"

Теги: Спорт шторм байкал

Одна из самых сложных и одновременно красивых гонок в пятый раз прошла на озере Байкал. Больше ста участников приехали на его берега проверить себя на выносливость. Несмотря на поистине экстремальные условия, несчастных случаев не зафиксировано.

205 километров по прозрачному льду на лыжах, коньках и велосипедах — со стороны гонка "Ледовый шторм" кажется увлекательной прогулкой, однако видимость обманчива: 20 градусов ниже нуля, пронизывающий ветер, коварный лёд и дистанция делают эти состязания уникальными с точки зрения сложности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Гонка очень сложная физически, гонка на выносливость, потому что аналогов такой гонки в мире нет. Люди должны быть готовы к тому, чтобы в день пройти 80 километров, не всегда по хорошему льду, со встречным ветром – это бывает очень тяжело", - говорит организатор гонки Алексей Пономарев.

Проверить себя на выносливость вызвались более ста участников из Сибири, с Урала, из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга Твери и даже из-за рубежа. В этом году впервые принимают участие гости из Нидерландов.

"Мы участвуем в первый раз. В прошлом году мы увидели летние фотографии озера Байкал и подумали, что хорошо бы побывать здесь зимой, ведь у нас в Голландии больше нет настоящих зим и такого льда", - говорит гонщик из Нидерландов Франк.

Однако зарубежные спортсмены в этих условиях нашим пока не конкуренты. Все призовые места в этом году разобрали участники из Иркутска и Москвы.

Для тех же, кто хотел, но решил не рисковать здоровьем, вдоль побережья прошла лайт-версия гонки длиной 45 километров.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".