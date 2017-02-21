Жители "хрущевок" в Москве ждут второй волны сноса пятиэтажек

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Сносить или ремонтировать? В столице решается судьба "хрущевок" - тех, которые не попали в городскую программу по сносу ветхих пятиэтажек. Жители таких домов каждый день сталкиваются с настоящей коммунальной катастрофой и уверены, что никакой капитальный ремонт им уже не поможет. Они обратились к столичным властям с просьбой включить в спасительную программу и их жилье.

Александр Бутенко обходит с дозором свои новые владения. После стесненных жилищных условий в панельной пятиэтажке здесь есть, где развернуться, передает "ТВ Центр".

"Въезжай, и сразу живи. Все с отделкой, стены, видите, все симпатично. Розеточки, двери, все работает. Лоджия вообще роскошная, считайте, еще одна комната. Пойдемте, покажу", - говорит новосел.

Из окон новой квартиры виден старый дом. И не только. "Ну, и вид, конечно, на пойму. Роскошный. Мы, конечно, в шоке немножко после нашей пятиэтажки", - продолжает Бутенко.

О том, в каких условиях он жил последние 55 лет, еще не забыл. А вот жители тех домов, что под снос, согласно правилам программы, не попали, с коммунальным армагеддоном имеют дело каждый день.

"Стены у нас давно рушатся. Я живу на первом этаже, в ванной у нас между туалетом треснула стена", - рассказывает Наталья Баклыгина.

"Условия жуткие, конечно. Канализация. Все старое. Отопление встроенное. Очень холодно, ветер гуляет. И ремонт делать не хочется, потому что они такие старые и древние", - жалуется Татьяна Степанова.

"Канализация плохая. Трубы плохие. Вода не уходит. Постоянно чистить приходится. Отопление… Мы живем на пятом этаже, потому до нас далеко доходит теплая вода. И окна заклеиваем, пользуемся обогревателями", - делится Оксана Савельева.

Пятиэтажки первого периода индустриального домостроения возводили быстро. Две недели - и дом готов. Никаких архитектурных излишеств: базовые проекты, стандартные материалы. И никакого капитального ремонта не предусмотрено. Вот жители и латают дыры. В городе 20 лет реализуют программу сноса пятиэтажек 50-60- х гг. Более 160 тысяч семей уже отпраздновали новоселье. А те москвичи, чьи дома на год-два моложе, смотрят на это с грустью.

Жителей поддержали муниципальные депутаты. Свой вариант решения проблемы предлагают мэру Москвы. Эту инициативу в мэрии рассмотрели. Решающее слово обещали озвучить. Совсем скоро.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева и Никита Васильев, "ТВ Центр", Москва.

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