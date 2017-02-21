Расстрел подростком инструктора в тире попал на видео

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Инструктор стрелкового клуба, который накануне был ранен в тире, скончался в больнице. В понедельник вечером мужчина проводил занятия по стрельбе и получил тяжёлые ранения от собственного ученика. 15-летний подросток попытался скрыться с места происшествия, но позже был найден мёртвым на железнодорожных путях.

Съемки камеры видеонаблюдения в одном из московских тиров шокируют, передает "ТВ Центр". В детско-юношескую стрелковую школу в Измайлово вчера впервые пришел 15-летний подросток по имени Олег. Записался на ознакомительное занятие. Первый выстрел - в мишень. Второй - инструктору в упор в живот. После этого Олег спокойно покидает тир, прихватив с собой пистолет. Это модель Glock. Есть версия, что все было задумано ради похищения оружия. Что подросток намеревался делать дальше - неизвестно. Однако спустя некоторое время его тело было обнаружено на путях недалеко от станции МЦК "Соколиная гора". Случайно или нет он попал под поезд, пока непонятно.

Раненый инструктор немедленно отправлен в институт Склифосовского. Врачи боролись за его жизнь всю ночь, но так и не спасли. Утром он скончался в больнице.

Этот стрелковый клуб довольно популярный. Позиционирует себя как школа с самыми низкими ценами - от 350 рублей за занятие. И записаться сюда может любой желающий.

Вот и Олегу не пришлось даже предъявлять справку о психическом здоровье. Но после инцидента школа закрылась. Сейчас сюда никого не пускают. Отказываются комментировать произошедшее и не дают разрешение на съемку.

Тем временем, следователям уже удалось узнать некоторую информацию о стрелке. 15-летний Олег приехал в Москву из Твери. Его отец - бывший полицейский, сейчас известный в городе адвокат. Узнав о том, что случилось с сыном, мужчина немедленно выехал в столицу.

Елизавета Родина, Александр Марченко, Антон Дубнов. "ТВ Центр".