В "Домодедово" задержали пытавшегося вывезти из страны госнаграды мужчину

Теги: аэропорт домодедово Происшествие награды

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, который пытался вывезти в Германию награды времен Великой Отечественной войны.

Ценные ордена и нагрудные знаки времён Великой Отечественной войны пытался вывезти из страны пассажир рейса Москва — Франкфурт, но был задержан при личном досмотре таможенниками аэропорта "Домодедово". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина смело прошёл по "зелёному коридору", хотя у него было что декларировать: два ордена Красной Звезды, знаки "Ворошиловский стрелок" и "Гвардия", а также другие награды, провозить которые через границу можно только при наличии разрешительного документа. Ценный груз обнаружили сотрудники таможни, открыв сумку пассажира. Мужчина заявил, что всё это - подарки родственников, которые он просто возит с собой.

Все награды изъяты, а против мужчины возбуждено дело по административной статье.